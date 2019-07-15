Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de merkez üssü Erzurum'un Oltu ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Anadolu AjansıTürkiye
Erzurum'un Oltu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de merkez üssü Erzurum'un Oltu ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.