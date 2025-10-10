Erzurum'da 5 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik köpeği Magnum ile yapılan çalışmalarda 5 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan A.K. (24) ve M.S.E. (24), sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet güçleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.