Erzurum’da 6 ayda 6 bin 126 işletme denetlendi

Erzurum İl Tarım Müdürlüğü tarafından yem, gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler bayram öncesi yoğunlaştırıldı.

Erzurum’da 6 ayda 6 bin 126 işletme denetlendi

'da 2024 yılı içerisinde bugüne kadar 6 bin 126 işletmede, 7 bin 557 denetim yapılırken denetimlerde olumsuzluk tespit edilen 53 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Analize dayalı yapılan çalışmalarda 159 numuneden 11 olumsuz sonuç geldiği, 23 numunenin ise sonucunun beklendiği belirtildi.
Aynı dönem içerisinde Alo Gıda hattına 193 başvuru yapıldığı, yapılan bildirimler sonucunda 20 olumsuz durumla karşılaşıldığı, 18 başvurunun işleminin devam ettiği açıklandı.

Ayrıca zehirlenme konusunda 7 vakanın, 5’inin olumsuz sonuçlandığı ve 1 vakanın işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

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