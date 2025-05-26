Erzurum'da 615 sikke ele geçirildi

Erzurum'un Tekman ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 615 sikke ele geçirildi.

Erzurum'da 615 sikke ele geçirildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Tekman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda 615 sikke, bir dedektör ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Bir şüpheli hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı.

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