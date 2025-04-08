Erzurum'da altı aracı biçen sürücü gözaltında

Erzurum şehir merkezinden Aziziye ilçesi istikametine giden Taner Budak (42) yönetimindeki kamyon, dün Yakutiye ilçesi Üniversite Kavşağı'nda freninin tutmaması sonucu dört araca çarptı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra Kazımkarabekir Stadyumu'nun olduğu kavşakta yine ışıklarda bekleyen iki araca daha çarptı.

Kamyon, yaklaşık 200 metre sonra kaldırıma çarparak durabildi. Her iki kavşakta da adeta can pazarı yaşandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi yönlendirildi.

Kazada sekiz kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası E80 Karayolu'nda bir süre trafik kontrollü olarak verildi.

Kargo firmasına ait kamyonun sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı.