Erzurum'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Baba öldü, kızı yaralı

Erzurum'un Karaçoban ilçesindeki evlerinin bahçesinde husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayan baba hayatını kaybetti, kızı yaralandı. Saldırıyla ilgili iki şüpheli, arazide gizlendikleri dere yatağında yakalandı.

Erzurum'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Baba öldü, kızı yaralı

'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsaldaki Gündüz Mahallesi'ndeki ikametlerinin bahçesinde bulunan baba F.Y. (46) ve kızı Ş.E.Y. (18), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları M.S.Y. (59) ve Ö.Y'nin (23) silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karaçoban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan baba F.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Ş.E.Y. ise müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Erzurum'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Baba öldü, kızı yaralı - 1

Olayın faillerini yakalamak amacıyla çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.S.Y. ve Ö.Y'yi arazide gizlendikleri dere yatağında yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri devam ediyor.

Ekiplerce yapılan aramada, olayda kullandığı değerlendirilen 1 tabanca ve 40 fişek ele geçirildi.

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