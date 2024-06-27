Erzurum'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Baba öldü, kızı yaralı

Hayati tehlikesi bulunmayan Ş.E.Y. ise müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karaçoban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan baba F.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzurum 'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsaldaki Gündüz Mahallesi'ndeki ikametlerinin bahçesinde bulunan baba F.Y. (46) ve kızı Ş.E.Y. (18), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları M.S.Y. (59) ve Ö.Y'nin (23) silahlı saldırısına uğradı.

Olayın faillerini yakalamak amacıyla çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.S.Y. ve Ö.Y'yi arazide gizlendikleri dere yatağında yakaladı.



Gözaltına alınan şüphelilerin Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri devam ediyor.



Ekiplerce yapılan aramada, olayda kullandığı değerlendirilen 1 tabanca ve 40 fişek ele geçirildi.