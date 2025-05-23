Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ERZURUM VALİSİ ÇİFTÇİ: 1 İŞÇİ ÖLDÜ, 1 İŞÇİ AĞIR YARALI

NTV yayınına bağlanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Ankara'dan gelen işçiler tankın üzerinde kaynak yaparken bir patlama meydana geliyor. İşçilerden birisi hemen olay anında vefat ediyor. Diğer işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış durumda." dedi.