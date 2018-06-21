Erzurum’da ayı saldırısına uğrayan kişi öldü.



Arıbahçe köyüne ait yaylaya yakınları ve arkadaşlarından oluşan 4 kişiyle hayvanlarını kontrol etmek amacıyla giden Yunus Tosunoğlu (38), aniden çam ağaçlarının arasından çıkan ayının saldırısına uğradı.

Saldırı sırasında 10 metre yükseklikteki kayalıklardan düşen Tosunoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.



Üç çocuk babası Tosunoğlu'nun cenazesi çağrılan 112 Acil Sağlık, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince askeri helikoptere alındı.



Tosunoğlu'nun cenazesi daha sonra Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



"AYI KAYALIKLARDAN ATTI"



Hayvanlara bakmak için çamlık ormana girdiklerini anlatan Tosunoğlu, olay anını şöyle anlattı:



"Hayvanlarımızı kontrol ederken Yunus Tosunoğlu'nun bağırma seslerini duyduk. Çam ağaçları uzun olduğu için olayı göremedik. Biz de yardımına koştuğumuzda ayı onu kayalıklardan atmıştı. Telefon çekmediği için jandarmaya bir süre haber veremedik. Daha sonra ulaştığımız jandarma ekipleri gelip Yunus Tosunoğlu'nun naaşını, askeri helikopterle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü."



Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı alanda da incelemelerde bulundu.