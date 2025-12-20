Erzurum’da baltalı dehşet. 1 kişi ağır yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Muzaffer Ç. ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda Muzaffer Ç., kavga ettiği kişinin baltalı saldırısında ağır şekilde yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Muzaffer Ç. Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.