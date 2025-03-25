Erzurum'da barajda yakalandı: Dev somon görenleri şaşırttı

Oltu Ayvalı Barajı, son yıllarda hobi olarak yapılan olta balıkçılığı ile dikkat çekiyor. Barajın yapımından sonra bölgede olta balıkçılığı hızla yaygınlaşırken, geçtiğimiz günlerde bir balıkçı, Ayvalı Barajı'nda 7 kiloluk somon balığı yakalayarak herkesi şaşırttı.

Oltulu balıkçı Ömer Polat, Ayvalı Barajı'nda yaptığı balık avına ilişkin düşüncelerini paylaşırken, "Birkaç kez gitmiştim ama her seferinde eli boş döndüm. Bugün ise Ramazan bereketi sayesinde olsa gerek, büyük bir şansa sahip oldum. Böyle büyük bir somon yakalamak herkese nasip olmaz. Çok mutluyum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.