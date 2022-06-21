Erzurum'da belediye meclis üyesi arazi kavgasında öldürüldü

Erzurum'da Göbekören kırsal mahallesinde arazi yüzünden çıkan kavgada Çat Belediyesi'nin AK Parti'li Meclis Üyesi Haydar Bulut tabancayla vurularak öldürüldü.

Haberler - DHA 21.06.2022 - 11:40

Erzurum'da belediye meclis üyesi arazi kavgasında öldürüldü
Doğan Edebali, Haydar Bulut(sağda)

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'da arazi yüzünden çıkan kavgada belediye meclis üyesi öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Göbekören Mahallesi'deki arazide meydana geldi.

İddiaya göre, Çat Belediyesi'nin Ak Parti'li Meclis Üyesi Haydar Bulut, Doğan Edebali ve isimleri öğrenilemeyen 2 kardeşiyle arazi yüzünden kavga etti.

Kardeşlerin dövdüğü Bulut üzerindeki bıçakla Doğan Edebali'yi yaraladı. Doğan Edebali de tabancayla ateş etti.

Bulut, isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Doğan Edebali, hastaneye kaldırılırken, 2 kardeşi olay yerinden kaçtı. Bölgede güvenlik tedbirlerini artıran jandarma 2 kardeşi arıyor.

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