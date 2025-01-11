Erzurum'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Yunus Emre Mahallesi'ndeki parkta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.



Olayda bıçakla ağır yaralanan E.K. (42) çevredeki vatandaşlar tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.



Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli Ö.Ö'yü (41) Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde saklandığı evinde yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Zanlının, çeşitli suçlardan 8 kaydının olduğu öğrenildi.