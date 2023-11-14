Erzurum'da bir kafede patlama sonucu hasar oluştu

Erzurum'da bir kafede meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Erzurum'da bir kafede patlama sonucu hasar oluştu

Yakutiye ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve PALEN Doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada, iş yerinin duvarları yıkıldı, camları kırıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada, dumandan etkilen bazı vatandaşlar olay yerindeki sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

AFAD, itfaiye ve PALEN Doğalgaz ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...