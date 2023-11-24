Erzurum'da bir kişi evinin bulunduğu sokakta ölü bulundu

Ilıca Mahallesi Ferah Camii Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yerde yatan kişinin Kasım Yılmaz (51) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.



Vücudunda darp izine rastlanmayan Yılmaz'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Yılmaz'ın, ölü bulunduğu sokakta oturduğu belirlendi.