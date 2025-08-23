Erzurum'da cinsel istismar suçlusu yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında hapis cezası bulunan cinsel istismar suçlusu şahıs yakalandı.

Erzurum'da cinsel istismar suçlusu yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan hakkında 8 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Palandöken ilçesinde yakalandı.

Adli makamlara çıkarılan şahıs tutuklanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...