Erzurum'da Didem'den 6 gündür haber alınamıyor

Erzurum'da ailesiyle tartıştıktan sonra evi terk ettiği belirtilen lise öğrencisi Didem, 6 gündür ekipler tarafından aranıyor.

didemkayıp.jpg

İlişkili Haberler

Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan'dan 36 gündür haber alınamıyor

Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan'dan 36 gündür haber alınamıyor

Erzurum'un Aşkale ilçesinde annesiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan 17 yaşındaki Didem Turan'dan 6 gündür haber alınamıyor.
 
İlçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşayan lise 3.sınıf öğrencisi Didem Turan, annesiyle tartıştıktan sonra evi terk etti. Aile, çocukları eve gelmeyince polise haber verdi.

Polis ve jandarma ekipleri arama başlattığı çalışmalar kapsamında ilçe merkezindeki güvenlik kameraları incelendi.

Didem Turan'ın en son Aşkale - Erzincan kara yolunda görüldüğü belirlendi. Aşkale-Erzincan karayolu istikametine gittiği görülen Didem Turan için Karasu Nehri'nde arama yapıldı.

Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü dalgıçları, nehir yatağını gezdi, bazı yerlerde suya girerek arama yaptı. Dalgıçlar, HES göletini de kontrol etti. Ancak, gün boyu yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı.

Çalışmalar ise devam ediyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...