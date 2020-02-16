Erzurum'da Didem'den 6 gündür haber alınamıyor

Erzurum'un Aşkale ilçesinde annesiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan 17 yaşındaki Didem Turan'dan 6 gündür haber alınamıyor.



İlçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşayan lise 3.sınıf öğrencisi Didem Turan, annesiyle tartıştıktan sonra evi terk etti. Aile, çocukları eve gelmeyince polise haber verdi.

Polis ve jandarma ekipleri arama başlattığı çalışmalar kapsamında ilçe merkezindeki güvenlik kameraları incelendi.

Didem Turan'ın en son Aşkale - Erzincan kara yolunda görüldüğü belirlendi. Aşkale-Erzincan karayolu istikametine gittiği görülen Didem Turan için Karasu Nehri'nde arama yapıldı.



Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü dalgıçları, nehir yatağını gezdi, bazı yerlerde suya girerek arama yaptı. Dalgıçlar, HES göletini de kontrol etti. Ancak, gün boyu yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı.

Çalışmalar ise devam ediyor.