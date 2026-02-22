Erzurum'da eğitime kar engeli

Erzurum’da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı etkili oluyor. Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde yalnızca taşımalı eğitim kapsamında eğitime bir gün ara verildi.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; ilimizde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle rüzgâr, don ve buzlanma riski bulunduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda; Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde yalnızca taşımalı eğitim kapsamında bulunan anaokulu, resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir""denildi.

Açıklamada, taşımalı eğitim dışında kalan öğrenciler için eğitim-öğretim normal seyrinde devam edeceği vurgulandı.