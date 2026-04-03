Erzurum’da ehliyet sınavında "joker aday" operasyonu. 33 gözaltı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir sürücü kursunda yazılı sınavda başarısız olan kursiyerlerin yerine "joker aday" olarak tabir edilen kişilerin sınava sokulmak suretiyle haksız menfaat temin edildiği tespit edildi.



Yapılan çalışmalarda; şüphelilerin kursiyerlere ve joker adaylara ait fotoğrafları temin ederek yapay zeka yöntemleriyle birleştirdikleri ve bu suretle sahte kimlikler oluşturdukları belirlendi.



Ayrıca sınav tarihlerine ilişkin HTS iletişim kayıtları ve BAZ kayıtlarının incelenmesi neticesinde; sınava girmesi gereken kursiyerlerin Erzurum ilinde bulunmadıkları, buna karşılık joker adayların sınav merkezlerinden BAZ sinyal verdikleri tespit edildi. Kursiyer adaylara ait imza ve yazı örnekleri ile sınav belgeleri üzerindeki imza ve yazıların, alınan kriminal inceleme raporlarıyla örtüşmediği tespit edildi.



Elde edilen deliller doğrultusunda; 12 joker aday, 17 kursiyer ve sürücü kursu yetkililerinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında, farklı illerle koordineli şekilde gözaltı kararı verildi. Ayrıca gözaltına alınan kursiyer adayların kimlik ve sürücü belgelerine el konuldu.



Şüpheliler hakkında "resmî belgede sahtecilik" ve 6114 sayılı ÖSYM Kanununa muhalefet suçları kapsamında soruşturma işlemleri titizlikle devam ettiği belirtildi.