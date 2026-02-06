Erzurum'da evde alıkonulan kadını itfaiye kurtardı
Erzurum'da bir evde zorla tutulduğu ihbarı yapılan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kadın emniyete götürülürken, kadını alıkoyduğu belirtilen bir kişi aranıyor.
Olay Yakutiye ilçesinde yaşandı. Rabiaana Mahallesi'ndeki bir evde, bir kadının zorla tutulduğu ihbarı alındı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, adrese gittiğinde kadının iki katlı binanın üst katındaki pencerede beklediğini belirledi.
B.K. isimli kadın, aynı evde kaldığı Ş.Ö. tarafından binanın giriş kapısı kilitlenerek kendisinin evde zorla tutulduğunu söyledi.
İtfaiye ekiplerinin desteğiyle evin kapısı açıldı ve polis, B.K.'yi bulunduğu evden valizleriyle çıkardı.
POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Erzurum Şehir Hastanesi'nde doktor kontrolünden geçn B.K., Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Polis şikayet üzerine Ş.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.