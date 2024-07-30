Erzurum’da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Erzurum’un Oltu ilçesinde ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Erzurum’da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

’un Oltu ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü belirlenemeyen 16 Z 9275 plakalı hafif ticari araç ile Fatih K. yönetimindeki ambulans ilçenin Çamlıbel mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzurum’da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı - 1

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulans sürücüsü ile Asiye K. (41), diğer araçtaki Nacihan İ. (70) ve Feyzullah İ’nin (75) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan acil tıp teknisyeni Netice A. ise sağlık ekiplerince Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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