Erzurum'da feci ölüm: Çatıda biriken kar ve buzlar üzerine düştü

Lalapaşa Mahallesi 1. Sümbül Sokak'ta 24 Aralık'ta gece saatlerinde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Arif Talat Algın (22) üzerine önünde yürüdüğü binanın çatısından buz ve kar kütleleri düştü.



Ağır yaralanan Arif Talat Algın, kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI



Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üzerine kar ve buz kütlesi düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi için başsağlığı mesajı yayımladı.



Taziye dileklerini sunan Hacımüftüoğlu, "Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi öğrencimiz Arif Talat Algın kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm Atatürk Üniversitesi camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Evladımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.