Erzurum'da feci ölüm: Patoz makinesine başını kaptırdı
Erzurum'da patoz makinesine kafasını kaptıran bir kadın feci şekilde can verdi.
Erzurum'un Narman ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.
İddiaya göre; kırsal Kışlaköy Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında çalışan Serpil Ç. (43) patoz makinesinin şaftına kafasını kaptırdı.
Kafası vücudundan ayrılan Serpil Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki çalışmanın ardından Serpil Ç.'nin cenazesi morga götürüldü.
Kadının naaşı ikindi vakti kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ölüm
- Erzurum Narman
- Erzurum