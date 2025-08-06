Erzurum’da FETÖ/PDY üyesi bir kişi yakalandı
Erzurum’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi bir kişi yakalandı. Yakalan örgüt mensubu adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 örgüt mensubu yapılan operasyonla yakalandı.
Örgüt mensubu adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.
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