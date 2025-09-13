Erzurum’da gıda işletmelerine denetim



Erzurum’da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik; son bir hafta içerisinde yapılan 288 denetimde olumsuzluk tespit edilen işletmelere 1 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

Yapılan denetimlerde ayrıca analize dayalı yapılan çalışmalarda 12 adet numune alınırken bu süreçte tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile gelen 15 başvurunun da değerlendirildiği bildirildi.