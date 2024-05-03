Erzurum'da hasta yakınlarından sağlıkçılara ve polise saldırı: 3 gözaltı

Erzurum’da Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınları, sağlık personeline tepki gösterdi, olay yerine gelen polise saldırdı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da hasta yakınlarından sağlıkçılara ve polise saldırı: 3 gözaltı

Alınan bilgilere göre, Araştırma Hastanesi yaşlı bakım servisinde yatan bir hasta vefat etti.

Durumu hasta yakınlarına bildiren sağlık görevliler ile hasta yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce olay yerine geldi.

İddialara göre; hasta yakınları bu kez olayı yatıştırmak isteyen polislerle tartışmaya başladı. içerisinde arbede yaşanırken çok sayıda takviye polis ekibi hastaneye çağrıldı.

Onlarca ekip hastaneyi adeta abluka altına aldı ve şahısları gözaltına aldı.

Erzurum'da hasta yakınlarından sağlıkçılara ve polise saldırı: 3 gözaltı - 1

Gözaltına alınan 3 şahıs merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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