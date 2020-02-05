Erzurum'da hayvan otlatırken 2 bin 500 yıllık eser buldular

Erzurum Şenkaya ilçesinde şans eseri bulunan mezar taşının tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanıyor.

İlçesine bağlı Ormanlı Mahallesi'nde Aytaç Alver ile kuzeni Erdal Alver bölgede hayvanlarını otlatırken bir taş gördü. Üzerinde şekiller bulunan taşı traktörle evlerine götürdüler. Vatandaşların haber vermesiyle Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç beraberinde iki akademisyenle bölgeye gitti.



TÜRKİYE'DE BULUNAN DÖRDÜNCÜ ESER

Yapılan incelemede eserin Kıpçak Türkler'ine ait bir mezar taşı olduğu belirlendi. Taşbaba olarak isimlendirilen mezar taşının Türkiye'de bulunan dördüncü eser olduğu öğrenildi.

Atatürk Üniversite Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Mert bulunan eserin Kıpçak Türkleri'ne ait bir mezar taşı olduğunu belirterek, ''Şu ana kadar Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna bölgesinde tespit edilmiş 2145 adet Taşbaba var ama tabi her sene bunların sayısı artıyor'' dedi.

Öte yandan Taşbaba'nın en önemli özelliğinin Anadolu'da bulunaması olduğunu söyleyen Mert, '' Eser bizi bin 500 yıl geriye götürüp atalarımızla geçmiş kültürümüzle bağlıyor'' açıklamasını yaptı.

Yaklaşık 120 santimetre uzunluğundaki Taşbaba heykeli Erzurum Müze Müdürlüğü'nde koruma altına alınacak.

VİDEO: TARİHİ ESER BULMAK İÇİN TÜNEL KAZDI