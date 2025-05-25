Erzurum'da heyelan: Bazı evlerde hasar oluştu

Erzurum'un Uzundere ilçesi Çağlayan Mahallesi Deydap mevkisinde toprak kayması nedeniyle yollar ikiye ayrıldı, bahçeler, seralar ve evlerde hasar meydana geldi.



Bölgede, elektrik, içme suyu ve telefon şebekeleri ile sulama suyu zarar gördü, bazı konutlarda kaymalar oldu.



İhbar üzerine bölgeye Devlet Su İşleri (DSİ), Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri ile AFAD ekipleri sevk edildi.



Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer ve Belediye Başkanı Halis Özsoy, olay yerinde incelemelerde bulundu.