Erzurum'da heyelan: Hasarlı 38 ev boşaltıldı

Erzurum'un Uzundere ilçesine ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen heyelan sonucu bazı evler, yollar ve tarım arazilerinde hasar oluştu. Yapılan incelemelerin ardından hasarlı olduğu tespit edilen 38 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, heyelanın en çok zarar verdiği Şelale mevkisinde inceleme yaptı.

Ekipler mahalle yollarında yer yer 1-2 metrelik çökmeler meydana geldiğini belirledi.

MAHALLEYE GİDEN YOL TRAFİĞE KAPANDI

Bölgedeki 3 evin ağır hasarlı, 35 evin ise hafif ve orta hasarlı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 38 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Güvenlik nedeniyle yolu trafiğe kapatılan mahalleye ulaşım, Çağlayan Mahallesi üzerinden sağlanmaya başlandı.

HAVADAN ÖLÇÜMLER YAPILACAK

Jeoteknik çalışmalara başlanan bölgenin, yarın hava fotoğrafları alınarak "LiDAR" tekniğiyle ayrıntılı ölçümleri yapılacak ve AFAD Başkanlığı Risk Azaltma Genel Müdürlüğünden gelecek bilim heyeti bölgede kapsamlı incelemeler yapacak.