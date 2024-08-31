Erzurum'da heyelan: Oltu-Artvin kara yolu yolu kapandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış heyelana neden oldu. Heyelan nedeniyle Oltu-Artvin kara yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da heyelan: Oltu-Artvin kara yolu yolu kapandı

’un Oltu ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış heyelana yol açtı.

Yaşanan nedeniyle Oltu-Artvin kara yolu ulaşıma kapanırken Karayolları ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Sağanak yağmur sonrası Olur Taşlıköy Mahallesi ile Oltu Ayvalı Mahallesi arasında Ayvalı baraj gövdesine yakın bölgede dağdan kopan kayalar yolu tamamen kapattı.

Ekipler bölgedeki çalışmalarına devam ederken sürücüler yoldan geri dönmek zorunda kaldı.

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