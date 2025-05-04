Erzurum'da heyelan: Evin çatısına kaya düştü

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki heyelanda kopan kaya parçaları evin çatı katını yıktı.

Büyük bir gürültü ve sarsıntı hisseden ev sahipleri, panikle dışarı çıktı.

Olay sırasında evde bulunan anne ve engelli kızı, kendilerini dışarı attı. Çatı katından içeri giren kaya parçaları, evin tuğla ve briket duvarlarını yıkarak hasara yol açtı.

Kaya parçalarının yıktığı evin tavanının delinmesine ise ramak kaldı.

Ev sahibi Ahmet Alkan (60) "Engelli bir çocuğum var, emekli maaşı ile geçiniyorum. Çocuğum ve eşim yaşanan bu olaydan dolayı çok korktular. Yetkililerden yardım bekliyorum." dedi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, evde ciddi maddi hasar oluştu. Mahalle sakinleri yaşanan olayın ardından tedirgin olduklarını ifade etti.

Yetkililer, bölgede inceleme başlatarak benzer risk taşıyan alanlar için önlem alınacağını bildirdi.

