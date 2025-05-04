Erzurum'da hortum: Binaların çatıları uçtu

Tekman ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgarın ardından hortum meydana geldi.



Körsu Mahallesi'ne bağlı Kıllı mezrasında hortum sonucu bazı binaların çatıları uçtu. Hortum Çiçekdağı Mahallesi'nde de bazı binaların çatılarının yıkılmasına neden odu. Vatandaşlar hortum sırasında panik yaşadı.