Erzurum'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü

Karayazı'da husumetli iki ailenin silahlı kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı 18.08.2020 - 02:29

Erzurum'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı ve hayvan otlatma meselesine dayalı husumet bulunan iki ailenin silahlı kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçenin Çakmaközü köyünde aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki aile arasında akşam saatlerinde çıkan kavgada silahla vurulan R.K, S.K. ve S.K öldü, R.Ö. de yaralandı.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Köye sevk edilen edilen çok sayıda jandarma ekibince müdahale edilen kavgayla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.

Taraflar arasında arazi ve hayvan otlatma meselesi gibi nedenlerden dolayı uzun süredir husumet bulunduğu kaydedildi.

Köyde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

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