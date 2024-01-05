Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Muhammet Faik Orhan idaresindeki otomobil ile Kadir Gökoğlan'ın kullandığı otomobil İbrahim Polat Caddesi'nde kavşakta çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri yaklaşık 6 metre yükseklikten Yenidoğan Yapı Kooperatifinin merdivenlerine, diğeri ise aynı binanın bahçesinde park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi.



İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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