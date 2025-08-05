Erzurum'da iş yerine kurşun yağmuru

Erzurum'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı, Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gerçekleşti.

Henüz kimlikleri belirlenemeyen üç saldırgan, K.D.G. ve Y.G.'ye silahla ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki kişinin yaralandığı olayda yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri çevrede inceleme yaptı.

Polis saldırganları arıyor.