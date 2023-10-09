Erzurum'da işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı

Ezurum'da H.İ.D. idaresindeki kamyonet, Erzurum-Çat kara yolu şehir merkezi girişinde kontrolden çıkarak devrildi.



Kazada sürücü ile araçtaki A.T, İ.O, R.U, A.E, H.T. ve D.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.



Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan D.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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