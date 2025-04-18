Erzurum'da kaçak sigara operasyonu

Erzincan’da yolcu otobüsünde polis ekiplerinin araması sonucu bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erzurum'da kaçak sigara operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İl genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada; 185 karton bin 850 paket gümrük kaçağı ele geçirildi. H.B.

isimli şüpheli adli makamlara sevk edildi.

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