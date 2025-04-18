Erzurum'da kaçak sigara operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İl genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar sürüyor.



Çalışmalar çerçevesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada; 185 karton bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. H.B.



isimli şüpheli adli makamlara sevk edildi.

