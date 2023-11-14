Erzurum'da kafede patlama

Erzurum'da bir alışveriş merkezinde bulunan kafede patlama meydana geldi. Gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada, iş yerinin duvarları yıkıldı, camları kırıldı.

Erzurum'da kafede patlama

'un Yakutiye ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve PALEN Doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da kafede patlama - 1

Gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada, iş yerinin duvarları yıkıldı, camları kırıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada, dumandan etkilen bazı vatandaşlar olay yerindeki sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

AFAD, itfaiye ve PALEN Doğalgaz ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

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