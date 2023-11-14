Erzurum'da kafede patlama

Gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada, iş yerinin duvarları yıkıldı, camları kırıldı.



Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada, dumandan etkilen bazı vatandaşlar olay yerindeki sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.



AFAD, itfaiye ve PALEN Doğalgaz ekipleri, bölgede çalışma yaptı.