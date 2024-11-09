Erzurum'da kamyonet kaza yaptı, balıklar yola saçıldı

Bugün saat 16.00 sıralarında Erzurum-Pasinler kara yolu 20’nci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında Tülay P. yönetimindeki 44 ACE 881 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden K.A. yönetimindeki 34 KB 5495 plakalı kamyoneti sollarken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kamyonete çarptı sonra takla attı.



Kazada sürücü Tülay P. ile kızları Zümra, Sedanur ve Revanur P. ve kamyonet sürücüsü K.A. yaralandı. Yaralılar Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kamyonette yüklü olan balık kasaları yola savruldu. kazayla ilgili soruşturma sürüyor.