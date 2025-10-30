Erzurum'da kar yağışı başladı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde sabah saatlerinde kar yağdı.

Karayazı'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar uzun süredir beklenen karın yağmasına sevinirken, çocuklar da kar topu oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Karla birlikte Karayazı, kış mevsiminin en güzel yüzünü bir kez daha göstermiş oldu.