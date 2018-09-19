Erzurum'un Aşkale ilçesi Koşapınar Mahallesi'nde 16 Eylül'de öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 2 çocuk annesi Pınar Unus'u (34) bulmak için sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlatıldı.



Aşkale İlçe Jandarma, AFAD ve özel harekat ekipleri ile mahalleliden oluşan yaklaşık 200 kişinin katıldığı ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda Unus, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu.



Unus, sağlık kontrolü için götürüldüğü Aşkale İlçe Devlet Hastanesi'nden Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Unus'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadının eşi Veysel Unus, karısının 16 Eylül Pazar günü Koşapınar Mahallesi yakınlarındaki babaevine gitmek için evden ayrıldığını söyledi.



Daha sonra eşinin eve dönmediğini ve kaybolduğunu belirten Unus, "Eşimin psikolojik sorunları vardı ama ileri derecede değildi. Şimdi hastanede eşimle konuştum, yolu bulamadığı için kaybolduğunu söyledi. Eşim, mahalleye yaklaşık 15-20 kilometre uzaklıktaki gölet alanında aç ve susuz halde bulundu" dedi.

Veysel Unus, eşinin kaybolduğu günden beri uyumadığını ve sürekli gözyaşı döktüğünü anlatarak şu ifadeleri kullandı:



"Eşim bulunduğu için dünyalar benim oldu. Eşim kaybolduğunda arazide yabani hayvanlarla karşılaşmış, ayı görünce çok korkmuş ve 3 günü taşın üstünde uyuyarak, insanlardan kaçarak geçirmiş. Eşimi arayan bütün dostlarıma, arkadaşlarıma, devletimizin yetkililerine, jandarma, polis, AFAD ve aramaya katılan bütün ekiplere çok teşekkür ederim. Ben de çocuklarım da çok mutluyuz. Çok şükür sağlık durumu iyi."



Aramaya katılan yakınlarından Refik Kemal Uçar da Pınar Unus'un bulunmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi.