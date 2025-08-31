Erzurum'da kırsal mahallede yangın: Çok sayıda ev zarar gördü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinin kırsal Kırmızıtaş Mahallesi’nde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek evlerin üzerindeki kışın hayvanlar için ayrılan kuru otlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve jandarma TOMA, Devlet Hava Meydanları İşletmesi yangın söndürme aracı ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait araçlar sevk edildi. Ekiplere köy halkı da destek verdi.

ÇOK SAYIDA BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ

Yangında çok sayıda büyükbaş hayvan öldü. Yolların dar olması sebebiyle araçlar yanan yerlere ulaşmakta güçlük çekti. Yangını uzaktan izleyen bazı mahalleli gözyaşlarını tutamadı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, mahalleye gelerek söndürme çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

EVLER ZARAR GÖRDÜ



Yangında, 50 haneli mahallede şu ana 12 ev ile 10’a yakın ahır ve samanlıklar yandı. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman şiddetini artıran alevlere müdahale devam ediyor.