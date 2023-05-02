Erzurum'da "Kökünü Kurutma Operasyonu": 59 tutuklama

Operasyonla ilgili Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yakalanan 96 şüpheliden 18'inin emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldığı; Erzurum ve Pasinler Cumhuriyet başsavcılıklarına sevk edilen 78 şüpheliden, 10'unun savcılık kararıyla, 18'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.



Adliyeye çıkarılan 50 şüpheli ise tutuklandı. Ayrıca operasyon sürecinde delillendirmeleri yapılan ve farklı suçlardan cezaevinde bulunan 9 şüphelinin, SEGBİS'le alınan ifadeleri sonucu, bu konuyla ilgili de tutuklanmalarına karar verildi.

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