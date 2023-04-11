Erzurum'da kurt saldırısı: 1'i ağır 4 yaralı

KEMİK VE YUMUŞAK DOKUDA HASAR

Çenesinden ağır yaralanan Destegül Uğurlu ile bacağından ısırılan Serdar Aydınlı Erzurum'a getirildi. Serdar Aydınlı, Erzurum Şehir Hastanesi acil servisindeki tedavisinin ardından taburcu edilirken Destegül Uğurlu ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çene Cerrahisi Kliniğinde tedavi altına alındı.

Kurt saldırısında yaralanan ve durumu ağır olan Destegül Uğurlu'nun kemik ve yumuşak dokularında hasar olduğu ifade edildi.



Kuduz şüphesi üzerine kurdun kafası Erzurum Veteriner Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Kurdun yaraladığı 4 kişi ile tüm kedi ve köpekler aşılandı.

