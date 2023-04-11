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Erzurum'da kurt saldırısı: 1'i ağır 4 yaralı

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı kırsal Kireçli Mahallesi'ne inen bir kurt, 1'i ağır olmak üzere 4 kişiyi yaraladı. Köylüler tarafından mağarada bulunan kurt öldürülürken, kuduz olup olmadığı da araştırılıyor.

Erzurum'da kurt saldırısı: 1'i ağır 4 yaralı

Tortum ilçesinin 172 nüfuslu kırsal mahallesi Kireçli'de köye inen bir kurt 4 kişiyi yaraladı.

Evinden hayvanlarını beslemek için ahıra giden 6 çocuk annesi Destegül Uğurlu (52), dışarı çıktığı sırada kurtla karşılaştı. Saldıran kurt, Destegül Uğurlu'yu çenesinden ısırarak ağır yaraladı.

Kurt, daha sonra köyün içinde 3 kişiye daha saldırarak çeşitli yerlerinden yaraladı.

KUDUZ ŞÜPHESİ

Kurdu yakalamak için köpeklerle peşine düşen köylüler, bir mağarada kıstırdıkları kurdu av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Kurt saldırısını hafif yaralarla atlatan İlhami Akbulut ve Vediye Kırmızıaslan, Tortum Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilerek taburcu oldu.

Erzurum'da kurt saldırısı: 1'i ağır 4 yaralı - 1 Destegül Uğurlu

KEMİK VE YUMUŞAK DOKUDA HASAR

Çenesinden ağır yaralanan Destegül Uğurlu ile bacağından ısırılan Serdar Aydınlı 'a getirildi. Serdar Aydınlı, Erzurum Şehir Hastanesi acil servisindeki tedavisinin ardından taburcu edilirken Destegül Uğurlu ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çene Cerrahisi Kliniğinde tedavi altına alındı.

Kurt saldırısında yaralanan ve durumu ağır olan Destegül Uğurlu'nun kemik ve yumuşak dokularında hasar olduğu ifade edildi.

Kuduz şüphesi üzerine kurdun kafası Erzurum Veteriner Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Kurdun yaraladığı 4 kişi ile tüm kedi ve köpekler aşılandı.

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