Erzurum'da minibüs devrildi: İki ağır yaralı

İbrahim Börekçi (35) idaresindeki minibüs, Erzurum-Tortum kara yolunun Güzelyayla Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü ile araçtaki İsmail Börekçi (36) yaralandı.



Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.