Erzurum'da minibüs devrildi: İki ağır yaralı
Erzurum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada iki kişi ağır yaralandı.
İbrahim Börekçi (35) idaresindeki minibüs, Erzurum-Tortum kara yolunun Güzelyayla Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki İsmail Börekçi (36) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Yurt Haber
- Erzurum