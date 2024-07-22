Erzurum’da muhtara silahlı saldırı

Erzurum’da bir mahalle muhtarı, aracının içinde silahlı saldırıya uğradı. Muhtar yaralı halde hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Erzurum’da muhtara silahlı saldırı

'da araç içinde silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi Endüstri Caddesi'nde, park halindeki otomobilinde bulunan Yakutiye ilçesinin Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Kürşat Oğurlu, henüz bilinmeyen bir nedenle M.K'nin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayaklarından yaralanan Oğurlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince, Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen Oğurlu'nun yakınlarını, polis ekipleri sakinleştirdi.

Polis, zanlı M.K'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Muhtarın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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