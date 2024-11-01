Erzurum’da narkotik operasyonu

Erzurum'da düzenlenen operasyonda 51 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.

Erzurum’da narkotik operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

Bu kapsamda dedektör köpekler "Magnum" ve "Hera"nın da katılımıyla düzenlenen operasyonda, 51 kilo 550 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan bir zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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