Erzurum'da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Kazada sürücü M.A. ile araçtaki Y.K, M.B, M.K. ve Y.Ö.Y. yaralandı.



Ambulanslarla Uzundere Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü M.A. ile Y.Ö.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Diğer yaralılar ise tedavileri için kentteki hastanelere sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.