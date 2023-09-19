Erzurum'da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Erzurum'un Tortum ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

'da M.A. idaresindeki 44 ADH 276 plakalı otomobil, Tortum-Uzundere karayolu Şahin Tepesi mevkisinde kontrolden çıkarak dereye uçtu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 3 yaralı - 1

Kazada sürücü M.A. ile araçtaki Y.K, M.B, M.K. ve Y.Ö.Y. yaralandı.

Ambulanslarla Uzundere Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü M.A. ile Y.Ö.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erzurum'da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 3 yaralı - 2

Diğer yaralılar ise tedavileri için kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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