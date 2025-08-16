Erzurum'da otomobil tarlaya uçtu

Edinilen bilgiye göre, Oltu-Narman karayolunda meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.