Erzurum'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Erzurum'un Tortum ilçesinde sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil, Erzurum-Artvin kara yolunun Tortum ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi mevkisinde başka bir otomobille çarpıştı.



Kazada araçlardaki 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

ARAÇLARDAN BİRİNDE YANGIN ÇIKTI



Kazaya karışan otomobillerden biri de alev aldı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Alev alan otomobildeki yangın kaza yerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI



112 Acil Servis ekiplerince Tortum Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'si buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.



Kaza nedeniyle kara yolu bir süre çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.