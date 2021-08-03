Erzurum'da Pınar Çağlı'dan 3 gündür haber alınamıyor

Erzurum'da KPSS'ye girmek için kaldığı yurttan ayrılan Pınar Çağlı'dan (23) bir daha haber alınamadı. Polislerin her yerde aradığı Pınar'ın kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor.

İHA 03.08.2021 - 14:45

Erzurum'da Pınar Çağlı'dan 3 gündür haber alınamıyor

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Erzurum'da KPSS'ye girmek için 31 Temmuz Cumartesi günü kaldığı yurttan ayrılan 23 yaşındaki Pınar Çağlı'dan yakınları bir daha haber alamadı.

Arkadaşları ona ulaşmak için 1 Ağustos'taki KPSS'ye gireceği sınav merkezi önünde beklese de Pınar sınavın olacağı binaya gelmedi.

İhbar üzerine polis 3 gündür her yerde Pınar'ı arıyor.

KAÇIRILMA ŞÜPHESİ

Öte yandan, iddiaya göre, Çağlı'nın saplantılı bir kişi tarafından kaçırıldığı düşünülüyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Pınar'ın arkadaşları ise sosyal medyada yardım çağrısı başlattı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ''Pınar'a yardım edin'' çağrısında bulundu.

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